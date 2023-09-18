«Чую очередное возвращение». Савилл — о новом видео с тренировками Марии Шараповой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как она активно приходит в форму в тренажёрном зале.

«Возвращаюсь к регулярной программе тренировок. Сильное тело – сильный ум», — подписала видео Мария.

На пост интересным образом отреагировала бывшая 20-я ракетка мира, экс-россиянка Дарья Савилл (Гаврилова).

«Я чую очередное возвращение. Никто не делает такой набор упражнений для того, чтобы просто «хорошо» себя чувствовать», — написала Савилл в своих социальных сетях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.