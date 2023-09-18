«Лучшее из того, что я видела». Азаренко восхитилась фотографией Рублёва

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко восхитилась фотографией олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва с трофеем, завоёванным на выставочном турнире серии UTS, который прошёл во Франкфурте (Германия).

«Наверное, это лучшее, наикрутейшее фото с трофеем из тех, что я вообще видела. Вау», — написала Азаренко в своих социальных сетях.

Напомним, в финале соревнований Рублёв в четырёх сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Их встреча завершилась со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16 в пользу россиянина.

Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.