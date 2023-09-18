Беатрис Хаддад-Майя снялась с турнира в Гвадалахаре. Она порезала руки осколками в отеле

18-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя приняла решение сняться с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 сентября, из-за неприятного инцидента.

«Вчера вечером, в воскресенье, когда я открыла душевую кабинку в ванной отеля, дверь просто лопнула, и я порезалась в нескольких местах. Пришлось поехать в больницу, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки), и, к сожалению, я не смогу сыграть здесь, в Мексике (это место особое для теннисистов, благодаря тому, как гостеприимно встречают нас болельщики и как упорно работают организаторы).

Фото: из личного архива Беатрис Хаддад-Майи

Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда более серьёзные. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона и продолжу идти к целям на 2023 год», — написала Беатрис в своих социальных сетях.

В Гвадалахаре на старте Хаддад-Майя должна была сыграть с американкой Даниэль Коллинз. В сетке её заменит лаки-лузер, американка Сачия Викери.