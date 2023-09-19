Симона Халеп — о допинге: он бы мне навредил, а не помог. Не было смысла его принимать

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп в очередной раз посетовала на несправедливость решения дисквалифицировать её на четыре года за положительный допинг-тест.

«После слушаний я не сомневалась, потому что в обвинениях было очень много бессмысленного и несправедливого. Получив решение, я была в полном шоке. Я не могла поверить, что меня дисквалифицировали на четыре года, хотя мы выявили загрязнение, и моя кровь была абсолютно нормальной. Они не нашли в моей крови ничего плохого. Это безумие, что они приняли такое решение.

В психологическом плане это была катастрофа, потому что я не ожидала ничего подобного. Я всегда тщательно следила за тем, что попадает в мой организм, и никогда не принимала ничего, не проверив. Так что это шок. Хорошо, что удалось выяснить, откуда взялся роксадустат, потому что очень тяжело, когда не знаешь, что происходит.

Мне не было смысла его принимать. Он бы мне навредил, а не помог. Трудно сосредоточиться на теннисе. Мне нужно оставаться здоровой», — приводит слова Халеп Front Office Sports.