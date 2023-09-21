Фото: Виктория Азаренко станцевала после победы над Кудерметовой в Гвадалахаре

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко станцевала сразу после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

Напомним, в матче третьего круга 34-летняя Азаренко (10) со счётом 6:2, 6:1 разгромила 19-ю ракетку мира, россиянку Веронику Кудерметову (7).

«Я тут подумала: «Можем ли мы включить музыку, чтобы я могла станцевать со всем стадионом?»», — сказала Азаренко в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований в Гвадалахаре Азаренко сразится с победительницей Итогового чемпионата WTA — 2022, 11-й ракеткой мира, француженкой Каролин Гарсией (3).