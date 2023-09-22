Азаренко восторженно прокомментировала победу над Кудерметовой в Гвадалахаре

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко восторженно прокомментировала победу над 19-й ракеткой мира, россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре. Отметим, что до этого матча они встречались дважды, обе встречи выиграла россиянка.

«Для меня это определённо очень хорошая неделя, особенно если учесть первую победу над Вероникой Кудерметовой. Мне очень хотелось отомстить, посмотреть, могу ли я одержать победу в этом соперничестве. Чувствую, что в поединке с ней я сыграла умно, очень грамотно тактически и с отличным мастерством. Я рада, что наконец-то смогла выиграть.

Думала ли, что могу стать чемпионкой этого турнира? Мне предстоит долгий путь, я только на полпути. Прямо сейчас мне просто нужно думать о следующем матче», — сказала Азаренко на послематчевой пресс-конференции.