16-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира ITF («60-тысячник») в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
В четвертьфинальном поединке Корнеева со счётом 6:3, 6:2 обыграла 455-ю ракетку мира, 30-летнюю представительницу Франции Аманден Эсс. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 3 минуты. За выход в финал соревнований россиянка сразится с 17-летней хорваткой Петрой Марчинко.
Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. При этом крупнейшим её титулом во взрослом теннисе на данный момент является турнир ITF (W-100) в Португалии. В его финале Корнеева разгромила представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).
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