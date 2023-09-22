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Чемпионка US Open Кори Гауфф опубликовала эффектные фото в жёлтом платье

Чемпионка US Open Кори Гауфф опубликовала эффектные фото в жёлтом платье
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях эффектные фото в жёлтом платье-комбинации.

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA, помимо этого, она вместе с Джессикой Пегулой возглавляет парный рейтинг организации. После триумфа американка пока не появлялась на официальных соревнованиях.

Гауфф планирует вернуться в WTA-тур на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 30 сентября по 8 октября.

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