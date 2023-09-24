16-летняя Алина Корнеева потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в Португалии

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева потерпела поражение в полуфинале турнира ITF («60-тысячник») в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

В борьбе за выход в финал соревнований Корнеева со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7) проиграла 17-летней представительнице Хорватии Петре Марчинко (7). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 48 минут. Стоит отметить, что по ходу второй партии Алина вела со счётом 4:2, однако не сумела сохранить преимущество.

Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.