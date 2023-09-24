Янник Синнер в наряде от Gucci посетил Неделю моды в Милане

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер посетил Неделю моды в Милане. Синнер пришёл на мероприятие в костюме модного дома Gucci, амбассадором которого он является.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

Синнер в последний раз выходил на корт на US Open — 2023, где в 1/8 финала проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, немцу Александру Звереву. От участия в Кубке Дэвисе Янник отказался.

Синнер – чемпион восьми турниров на уровне ATP, он является полуфиналистом Уимблдона-2023, а также трижды выходил в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2020, Открытого чемпионата Австралии – 2022 и US Open – 2022). Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти.