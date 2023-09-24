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Вероника Кудерметова узнала первую соперницу на турнире в Токио

Организаторы турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) опубликовали сетку соревнований с распределением по ней квалифаеров.

В частности, благодаря этому 19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова узнала свою первую соперницу на турнире. Ей стала британка Хэрриет Дарт (155-я ракетка мира).

Теннис. Распределение Q по сетке турнира в Токио

Маи Хонтама (Япония, Q) – Нао Хибино (Япония, WC)

Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 8)

Петра Мартич (Хорватия) – Мисаки Дои (Япония, Q)

Нацуми Кавагути (Япония, Q) — Деспина Папамихаил (Греция, Q)

Кристина Бушкэ (Испания) — Рина Сайго (Япония, Q).

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является россиянка Людмила Самсонова.