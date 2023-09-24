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Блинкова, Шнайдер и Савиных узнали первых соперниц на турнире в Нинбо

Блинкова, Шнайдер и Савиных узнали первых соперниц на турнире в Нинбо
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Организаторы турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) опубликовали обновлённую сетку соревнований после распределения по ней квалифаеров.

В частности, своих первых соперниц узнали россиянки Анна Блинкова (4) и Диана Шнайдер.

Тамара Корпач (Германия) – Джоди Бёррэдж (Великобритания, Q)
Катержина Синякова (Чехия) – Элизабет Мандлик (США, LL)
Валерия Савиных (Россия, Q) – Варвара Грачёва (Франция, 5)
Лючия Бронцетти (Италия, 8) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q)
Виктория Грунчакова (Словакия, Q) – Анна Блинкова (Россия, 4)
Диана Шнайдер (Россия) – Чжосюань Бай (Китай, Q)
Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) – Петра Квитова (Чехия, 2).

Призовой фонд турнира в Нинбо составил $ 259 303. Соревнования продлятся до 30 сентября.

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