Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Блинкова, Шнайдер и Савиных узнали первых соперниц на турнире в Нинбо

Организаторы турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) опубликовали обновлённую сетку соревнований после распределения по ней квалифаеров.

В частности, своих первых соперниц узнали россиянки Анна Блинкова (4) и Диана Шнайдер.

Тамара Корпач (Германия) – Джоди Бёррэдж (Великобритания, Q)

Катержина Синякова (Чехия) – Элизабет Мандлик (США, LL)

Валерия Савиных (Россия, Q) – Варвара Грачёва (Франция, 5)

Лючия Бронцетти (Италия, 8) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q)

Виктория Грунчакова (Словакия, Q) – Анна Блинкова (Россия, 4)

Диана Шнайдер (Россия) – Чжосюань Бай (Китай, Q)

Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) – Петра Квитова (Чехия, 2).

Призовой фонд турнира в Нинбо составил $ 259 303. Соревнования продлятся до 30 сентября.