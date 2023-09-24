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Паула Бадоса показала своё любимое фото на корте

Паула Бадоса показала своё любимое фото на корте
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях мотивационный пост.

«Одно из моих любимых фото на корте… Я никогда не пропускала так много в этом виде спорта — с тех пор, как была маленькой девочкой. При этом на протяжении всей карьеры я понимала, что неудачи – это часть пути, способ учиться и расти. Очень тяжело так долго находиться вне игры, но надеюсь, что рано или поздно я вновь стану той маленькой девочкой, которая играет и наслаждается этим», — подписала фото Бадоса.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон 2023 года из-за травмы спины. По той же причине она не принимала участие в Открытом чемпионате США — 2023.

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