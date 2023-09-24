Арина Соболенко и Паула Бадоса поделились фотографиями с совместного ужина в Дубае

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и экс вторая ракетка мира из Испании Паула Бадоса опубликовали фотографии с совместного ужина в Дубае (ОАЭ).
Фото: Социальные сети Арины Соболенко
Фото: Социальные сети Паулы Бадосы
Фото: Социальные сети Арины Соболенко
Арина Соболенко с 11 сентября 2023 года, после успешного выступления на Открытом чемпионате США, где спортсменка дошла до финала, является лидером рейтинга WTA. Далее теннисистка планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 30 сентября по 8 октября.
Паула Бадоса в текущем сезоне почти не выступала на турнирах из-за травмы. Перед стартом US Open спортсменка снялась с турнира, а затем объявила о досрочном завершении сезона по состоянию здоровья. В последний раз испанка выходила на корт в матче второго круга Уимблдона, с которого снялась в начале второго сета.
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