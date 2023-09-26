Анастасия Потапова рассказала, как отреагировала на предложение руки и сердца

27-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о том, как российский теннисист Александр Шевченко сделал ей предложение и какова была её реакция.

«‎Не скажу, что для меня это стало неожиданностью, потому что мы с Сашей (Шевченко. — Прим. Чемпионата) вместе проводим довольно много времени и очень долго, на самом деле, это обсуждали. Но действие – вот что самое главное. Это случилось, когда я из Мексики прилетела к Саше в Германию, где он находился на подготовке к азиатской серии. Ближе к вечеру у нас состоялся разговор, но не было абсолютно никакого ощущения, что что-то подобное может произойти сейчас.

И на следующей день он пришёл ко мне уже с кольцом, традиционно встал на колено и спросил, не хочу ли я стать его женой. Мы находились в номере. Не было какого-то представления: Саша не заказывал летающих единорогов (смеётся). Всё было по-домашнему, тепло и уютно. Я не мешкала. У него были проблемы с коленом, и я попросила его скорее встать, потому что ему было некомфортно. Сказала: «Да, какие ещё могут быть вопросы?» — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.