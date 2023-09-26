Потапова — об общем канале Циципаса и Бадосы: мило, но хочется оставить что-то для себя

22-летняя российская теннисистка, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, Анастасия Потапова ответила на вопрос о том, хочется ли ей вести совместный аккаунт в соцсетях с Александром Шевченко после объявления о помолвке.

«‎Хотим ли завести подобный совместный канал‎? Знаете, нет. Это, конечно, всё мило, здорово, но хочется, чтобы что-то осталось для нас лично. Я и Саша не хотим распылять личные моменты, потому что мы очень семейные люди: пытаемся оградить друг друга от каких-то негативных моментов. В какие-то моменты нашей жизни мы можем посвятить СМИ — даём интервью. Но что-то очень личное хотелось бы сохранить для узкого круга общения»‎, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.