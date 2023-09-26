Потапова — о провальной американской серии: слегла с вирусом, температура доходила до 38,6

Российская теннисистка Анастасия Потапова дала комментарий по поводу своего выступления на американских соревнованиях и проблем со здоровьем, которые возникли на данной серии турниров.
«У меня случился крах в Америке. К сожалению, в Вашингтоне, как только туда прилетели, я подвернула ногу: вообще не ходила где-то неделю — не смогла закончить матч с Белиндой Бенчич, хотя находилась в хорошей форме. И ехать в Монреаль было ошибкой, но решили иначе. Оказалось, я была абсолютно не готова и в матче с Каролиной Муховой испытывала боль в ноге. В Цинциннати восстановилась более или менее, но, к сожалению, после встречи с Селин Наэф заболела и слегла с вирусом на неделю — была жуткая температура. Так что на матч второго круга с Вондроушовой еле вышла, что, кажется теперь, не стоило было делать — температура доходила до 38,6.
Мне не везло каждую неделю. В Нью-Йорке я всё ещё болела, так что время, чтобы вернуть себя в форму, сократилось до двух-трёх дней. Для тела это было испытанием: в таких условиях и при таких раскладах играть было невозможно. Уже к Сан-Диего более-менее пришла в себя, перезагрузилась. Там результаты были намного лучше», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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