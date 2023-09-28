Шевченко — о подготовке свадьбы с Потаповой: Настя вся в суматохе, а я на кровати лежу

85-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал помолвку с 27-й ракеткой мира Анастасией Потаповой. 24 сентября игроки объявили, что обручены.

«Немного боюсь, что она полностью занята этой всей свадьбой, подготовкой, у неё вся эта суматоха идёт, а я так, просто на кровати лежу, мол, а что я сделаю. У неё там процесс запущен, точные даты ещё не знаем, но уже прямо скоро. Да, хотим в этом году или в начале следующего. Чем быстрее, тем лучше», — сказал Шевченко на YouTube-канале «Больше!».

Напомним, пара перестала скрывать свои отношения в марте 2023 года. С тех пор Потапова часто выкладывает романтичные фото с Шевченко — и наоборот. Обоим теннисистам по 22 года, они знакомы с детства.