«Говорил, какой я неправильный». Качмазов — о конфликте с Муте на турнире в Астане

Российский теннисист Алибек Качмазов высказался об инциденте, произошедшем в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Астане с французом Корентеном Муте.

Напомним, россиянин взял медицинский тайм-аут перед подачей француза во втором сете встречи. Муте обратился к судье, после чего вызвал супервайзера, чтобы высказать свои претензии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Качмазова.

«Особо никакого инцидента не было. Он просто ругался и был недоволен тем, что я взял медицинский тайм-аут при счёте 6:5, и высказывал мне свою точку зрения о том, какой я неправильный и нехороший. Я просто на него посмотрел, после чего он вызвал супервайзера и захотел с ним поговорить насчёт этого, насчёт того, как я на него смотрю, почему я беру медицинский тайм-аут, когда он подаёт, какая причина этого.

Причина была простой – я чувствовал, что у меня чуть-чуть побаливает нога. Я взял медицинский тайм-аут, чтобы выпить таблетку, что и сделал. Не знаю, что у него не так, но у меня с ним проблем нет, только если у него со мной», — передаёт слова Качмазова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.