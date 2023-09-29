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Чесноков рассказал о сложностях, которые возникли у Рублёва в матче с Норри

Чесноков рассказал о сложностях, которые возникли у Рублёва в матче с Норри
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Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков рассказал о сложностях, которые возникли у Андрея Рублёва в матче с британцем Кэмероном Норри на турнире в Пекине.

«В первом сете Рублёв делал достаточно много невынужденных ошибок. Норри — это солидный хороший игрок. Не лучший соперник для первого круга. Андрею очень сложно было противостоять ему. Тем более что Рублёв перед этим играл в Америке. А смена континентов — это не так просто», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

Напомним, Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл британского теннисиста Кэмерона Норри со счётом 4:6, 6:1, 6:4 в первом круге турнира в Пекине.

В следующем раунде Рублёву предстоит встреча с французским теннисистом Уго Умбером (36-е место в рейтинге АТР).

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