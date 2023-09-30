Онс Жабер – Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Нинбо
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Сегодня, 30 сентября, 85-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сразится с 7-й ракеткой мира, представителем Туниса Онс Жабер в финале турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай). Поединок начнётся около 10:10 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Диана Шнайдер в финале турнира в Нинбо.
Нинбо. Финал
30 сентября 2023, суббота. 10:10 МСК
7
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
85
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Напомним, ранее на своём пути к финалу турнира Диана Шнайдер сначала оказалась сильнее представительницы Чехии Петры Квитовой в четвертьфинале, а затем уверенно обыграла чешку Линду Фрухвиртову в полуфинале турнира. В свою очередь, Онс Жабер сначала прошла российскую спортсменку Веру Звонарёву, а затем обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску (87-я в рейтинге WTA).
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