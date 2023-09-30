Вероника Кудерметова вышла в 7-й финал турнира WTA в карьере

19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в седьмой финал турнира на уровне WTA (и второй в этом сезоне). Это произошло на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

Напомним, в полуфинальном поединке Кудерметова (8) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 11-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 28 минут. В прошлом году в Токио Кудерметова дошла до полуфинала.

На данный момент в прошедших шести финалах Кудерметова одержала лишь одну победу.

За первый титул в этом сезоне и второй в карьере на уровне WTA 26-летняя Кудерметова сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 4) — Джессика Пегула (США, 2).