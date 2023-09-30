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«Ты ещё очень молодая». Жабер обратилась к Шнайдер после победы над ней в финале Нинбо

«Ты ещё очень молодая». Жабер обратилась к Шнайдер после победы над ней в финале Нинбо
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер обратилась к 85-й ракетке мира, 19-летней россиянке Диане Шнайдер после победы над ней в финале турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай).

Напомним, титульная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу опытной Жабер. Для Шнайдер это был первый в карьере финал на уровне WTA. Благодаря выступлению в Нинбо россиянка поднимется на 63-ю строчку рейтинга WTA.

«Первым делом я хочу поздравить Диану. Ты ещё очень молодая, у тебя впереди ещё много финалов. Поздравляю с отличным турниром. Надеюсь, ещё много раз увижу тебя на финальных стадиях. Уверена, очень скоро ты поднимешь свой первый трофей», — сказала Жабер на церемонии награждения.

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