«Ты ещё очень молодая». Жабер обратилась к Шнайдер после победы над ней в финале Нинбо

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер обратилась к 85-й ракетке мира, 19-летней россиянке Диане Шнайдер после победы над ней в финале турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай).

Напомним, титульная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу опытной Жабер. Для Шнайдер это был первый в карьере финал на уровне WTA. Благодаря выступлению в Нинбо россиянка поднимется на 63-ю строчку рейтинга WTA.

«Первым делом я хочу поздравить Диану. Ты ещё очень молодая, у тебя впереди ещё много финалов. Поздравляю с отличным турниром. Надеюсь, ещё много раз увижу тебя на финальных стадиях. Уверена, очень скоро ты поднимешь свой первый трофей», — сказала Жабер на церемонии награждения.