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Меджедович прокомментировал свой выход в полуфинал турнира ATP-250 в Астане

Меджедович прокомментировал свой выход в полуфинал турнира ATP-250 в Астане
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Сербский теннисист Хамад Меджедович, 120-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Сегодня, 1 октября, спортсмен в двух сетах 1/4 финала обыграл 29-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку.

«Если честно, это великолепное ощущение. Изумительное чувство — быть в полуфинале Астаны. Это мой второй полуфинал турниров категории ATP-250, но он особенный, потому что я одолел очень хороших игроков на крытых кортах. Очень рад победить и постараюсь выиграть ещё несколько матчей», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Астане Хамад Меджедович встретится с пятым сеяным турнира американцем Себастьяном Кордой, 28-й ракеткой мира.

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