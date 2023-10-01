Меджедович прокомментировал свой выход в полуфинал турнира ATP-250 в Астане

Сербский теннисист Хамад Меджедович, 120-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Сегодня, 1 октября, спортсмен в двух сетах 1/4 финала обыграл 29-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку.

«Если честно, это великолепное ощущение. Изумительное чувство — быть в полуфинале Астаны. Это мой второй полуфинал турниров категории ATP-250, но он особенный, потому что я одолел очень хороших игроков на крытых кортах. Очень рад победить и постараюсь выиграть ещё несколько матчей», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Астане Хамад Меджедович встретится с пятым сеяным турнира американцем Себастьяном Кордой, 28-й ракеткой мира.