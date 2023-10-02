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Иржи Легечка поддержал претензии других теннисистов и раскритиковал мячи в туре

Иржи Легечка поддержал претензии других теннисистов и раскритиковал мячи в туре
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29-я ракетка мира, чешский теннисист Иржи Легечка поддержал претензии других игроков тура к мячам, которые используются на турнирах.

«На мой взгляд, нужно хотя бы задумываться, насколько быстрым будет покрытие, и подбирать подходящий мяч. А не играть на медленном харде мячами, которые уже через пару геймов будут никакими.

Совсем нет (дело не в мячах. — Прим. «‎Чемпионата»‎), соперник сегодня играл великолепно и заслужил победу. Речь о проблеме в туре в целом», – написал Легечка в своих соцсетях.

Ранее многие спортсмены тура высказывали недовольство мячами, которые используют на играх. Помимо этого, как минимум двое теннисистов — Тейлор Фритц и Зизу Бергс — получили травмы запястья из-за отличия мячей на разных турнирах.

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