Анна Дмитриева: в Пекине Медведев играет уверенно. Но впереди Зверев, это вопрос открытый

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка и комментатор Анна Дмитриева высказалась о выходе россиянина Даниила Медведева в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Победа Медведева над Умбером и выход в полуфинал ATP-500 — хорошо. Даниил играет достаточно уверенно. У него была очень трудная сетка: с первого круга соперники, которые обычно встречаются в четвертьфинале. Но он всех прошёл, и всё хорошо. И Пола обыграл, и хорошо сыграл с де Минором. Пока Медведев показывает стабильную игру. Но впереди, скорее всего, будет Зверев, а это вопрос открытый. В последнее время ему матчи со Зверевым даются трудно.

Даниил в хорошей форме. Сам он несколько раз сказал, что игра у него шла. Пока всё идёт так, как хотелось бы. Но это ведь только первый турнир — ещё Шанхай. Но пока ничто не вызывает особых волнений», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.