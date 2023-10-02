Паула Бадоса опубликовала эмоциональный пост о своём отсутствии в туре

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост. Испанка призналась, что ей не терпится вернуться на корт.

«Я очень сильно скучаю по теннису. И я хотела бы выразить благодарность всем, кто поддерживает меня и присылает мне добрые сообщения. Это делает меня очень счастливой в моменте. Я очень скучаю по фанатам, по той энергии, которую вы, ребята, излучаете. Не могу дождаться, когда снова окажусь на корте», — написала Бадоса в своих социальных сетях.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон 2023 года из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 54-ю строчку рейтинга WTA.