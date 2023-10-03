«Пусть объяснят особенности нейтрального статуса». Украинка Цуренко раскритиковала WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, как теннисное сообщество перестало обсуждать события в её стране.

«Мы уже 1,5 года в состоянии постоянного противостояния с WTA.

Действительно, начиная с «Ролан Гаррос», у меня перестали спрашивать о событиях на Украине. На «Уимблдоне» у меня просто не было ни одной пресс-конференции. Да, есть ощущение, что в теннисе как можно больше пытаются эту тему умалчивать. Это чисто моё личное впечатление. За себя я могу сказать, что прилагаю максимум усилий, чтобы продолжать борьбу, прояснить все у нас вопросы. Также есть некоторые продолжающиеся процессы, но из-за конфиденциальной политики мы не можем раскрывать детали. Будьте уверены, что мы боремся.

Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях… Всё было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать. Это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов. Ибо таких ситуаций было очень много. Ну не удается им от этого избавиться. Им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьёвки. Что я могу сказать? Это WTA. Это всё объясняет.

На самом деле было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, что подразумевается… Скажем, чётко прояснить для начала… хотя уже для начала не получается… Тогда хотя бы сейчас, да, было бы неплохо прояснить эти особенности», – приводит слова Цуренко Большой теннис Украины.