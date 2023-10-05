Качмазов объяснил, почему не смог задержаться в академиях Европе дольше, чем на 4 месяца

Российский теннисист Алибек Качмазов (276-й в рейтинге ATP) рассказал, почему не смог задержаться в академиях Европе дольше, чем на четыре месяца.

«Я в Европе тоже был, но назвал значительных тренеров, которые работали со мной в долгую. Был полгода в Испании: понял, что мне не во всём подходит их позиция в том, как играть в теннис. Они больше грунтовики, хоть и навязывают активный теннис. Я всё равно люблю больше выходить к сетке или идти к ней с подачи, много переводить по линиям, рисковать – для них это очень часто неприемлемо.

Да, у них редко можно заметить тренировку слёта. Как бы ко всем индивидуально там не старались подходить, это всё равно одна школа – играть много сзади. Плюс, они почти круглый год, только если игрок не готовится к хардовому турниру, тренируются на грунте. Покрытие я не то, чтобы не люблю, но больше нравится играть на закрытом или открытом харде. Был в академии Карлоса Мартинеса – экс-тренера Даши Касаткиной. Он очень крутой специалист, но помимо него и ещё пары тренеров, к сожалению, там не было такого человека, который бы меня зацепил. И поскольку Карлос очень занятой – у него всё время были то выезды с Касаткиной, то потом работа с Кларой Таусон, – очень тяжело его поймать.

Во Франции задержался у Жо-Уилфрида Тсонги в All in Academy. Там достаточно много игроков, начиная с Люка Пуйя, Уго Умбера – в общем, все французы. Проблема в том, что два-три крутых тренера академии уже разобраны такими же крутыми игроками. Так что в Европе больше четырёх месяцев так и не смог задержаться. Конечно, где бы я не был, везде мне что-то дали. И это точно не зря. Все привнесли свой вклад», – сказал Качмазов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.