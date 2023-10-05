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Анастасия Потапова опубликовала эффектные фото в купальнике

Анастасия Потапова опубликовала эффектные фото в купальнике
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27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях эффектные фото в голубом купальнике с отдыха. К ним она прикрепила эмодзи «обезьянка» и «волны».

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Потапова провалила выступление на текущем турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 6:3, 1:6 проиграла 48-й ракетке мира бывшей российской теннисистке Варваре Грачёвой, ныне представляющей Францию.

Потапова заявлена на турнир категории WTA-250 в Гонконге, который пройдёт с 9 до 15 октября. Действующей чемпионкой соревнований является украинка Даяна Ястремская.

Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.

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