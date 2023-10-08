Чесноков прокомментировал поражение Самсоновой от Свёнтек

Финалист Кубка Дэвиса—1995 и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал игру россиянки Людмилы Самсоновой против второй ракетки мира Иги Свёнтек (Польша) в финале турнира серии WTA-1000 в Пекине.

«‎Я не знаю, что произошло с Самсоновой, но сегодня она плохо играла, допустила огромное количество ошибок. Мне матч совсем не понравился, я надеялся увидеть борьбу, интригу, но Самсонова всё проиграла сама. То, что она попала в финал, — это феноменальный результат, но сегодняшняя игра меня огорчила»‎, — сказал Чесноков в беседе с ТАСС.

Людмила Самсонова приняла участие в трёх финалах турниров в этом сезоне и проигрывала в каждом из них. Также третьей стала встреча Самсоновой и Свёнтек, где все три раза польская теннисистка оказывалась сильнее.