Корнеева — Савиных: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Гонконге

Сегодня, 11 октября, 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева встретится с 32-летней соотечественницей Валерией Савиных (143-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Поединок теннисисток поставлен вторым запуском на втором корте и начнётся не раньше 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Валерия Савиных в первом круге турнира в Гонконге.

Напомним, Алина Корнеева и Валерия Савиных прежде ни разу не встречались на корте. Корнеева в нынешнем сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.