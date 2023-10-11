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Корнеева — Савиных: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Гонконге

Корнеева — Савиных: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Гонконге
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Сегодня, 11 октября, 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева встретится с 32-летней соотечественницей Валерией Савиных (143-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Поединок теннисисток поставлен вторым запуском на втором корте и начнётся не раньше 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Валерия Савиных в первом круге турнира в Гонконге.

Гонконг. 1-й круг
11 октября 2023, среда. 11:35 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Валерия Савиных
143
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных

Напомним, Алина Корнеева и Валерия Савиных прежде ни разу не встречались на корте. Корнеева в нынешнем сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.

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