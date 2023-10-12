Паула Бадоса опубликовала новые эффектные фото

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях эффектные фото совместно со своим спонсором – люксовым косметическим брендом Kérastase.

«Подтянули цвет и обработку. Хотели добиться гораздо более светлого блонда в тёплых тонах (с Паулой всё всегда проходит забавно). Продолжим ухаживать за её гривой», — подписали фото представители Kérastase.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон 2023 года из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 54-ю строчку рейтинга WTA.

25-летняя Бадоса — чемпионка трёх турниров на уровне WTA, в том числе категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).