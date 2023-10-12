Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса опубликовала новые эффектные фото

Паула Бадоса опубликовала новые эффектные фото
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях эффектные фото совместно со своим спонсором – люксовым косметическим брендом Kérastase.

«Подтянули цвет и обработку. Хотели добиться гораздо более светлого блонда в тёплых тонах (с Паулой всё всегда проходит забавно). Продолжим ухаживать за её гривой», — подписали фото представители Kérastase.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон 2023 года из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 54-ю строчку рейтинга WTA.

25-летняя Бадоса — чемпионка трёх турниров на уровне WTA, в том числе категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Материалы по теме
Лучшие Барби теннисного мира! Похожи ли Курникова и Мирра Андреева на известный образ?
Истории
Лучшие Барби теннисного мира! Похожи ли Курникова и Мирра Андреева на известный образ?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android