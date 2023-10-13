Совет модельеров Америки выбрал Серену Уильямс иконой стиля – 2023

Совет модельеров Америки (CFDA) выбрал теннисистку Серену Уильямс иконой стиля на ежегодной церемонии Fashion Awards 2023. Уильямс стала первой спортсменкой в истории, получившей эту престижную награду.

«С детских лет я использовала моду как способ самовыражения – мода дала мне уверенность в том, что я могу выйти на корт и добиться признания. Моя мечта о создании собственного бренда S by Serena стала реальностью, и на протяжении всей карьеры мне посчастливилось сотрудничать с самыми авторитетными дизайнерами и самыми многообещающими творческими людьми.

Мне было очень интересно изучать свой стиль и позволять ему меняться по мере развития, но я всегда придерживалась одной истины: мода доступна каждому, независимо от размера, расы или дохода. Для меня огромная честь получить престижную награду Fashion Icon Award от CFDA, организации, работой которой я давно восхищаюсь, и стоять среди икон стиля, на которых я всегда равнялась», – приводит слова Уильямс пресс-служба CFDA.

Церемония награждения и гала-ужин состоятся в Музее естественной истории Нью-Йорка 6 ноября 2023 года.