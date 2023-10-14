Чесноков назвал Рублёва фаворитом в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Бывшая девятая ракетка мира и заслуженны мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал игру Андрея Рублёва на турнире серии АТР-1000 в Шанхае и высказал своё мнение в преддверии матча Рублёва против Григора Димитрова.

«Рублёв находится в очень хорошей форме. Он играл против Умбера остро и быстро. Умбер не успевал за ударами Рублёва. Глядя на этот матч, у Рублёва есть шансы против Димитрова. Но Григор очень здорово сейчас играет. Для меня Рублёв фаворит. Он в каждом матче берёт инициативу в свои руки. Невероятно играл в матче против Умбера. Не представляю, что будет, если он так сыграет против Димитрова. Хотя не знаю, что предпримет в этом матче Димитров», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.