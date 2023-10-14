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19-летняя чемпионка US Open Кори Гауфф высказалась о конфликте Израиля и Палестины

19-летняя чемпионка US Open Кори Гауфф высказалась о конфликте Израиля и Палестины
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на открытый конфликт между Израилем и Палестиной.

«Моё сердце разбито в связи с трагической гибелью ни в чём не повинных людей, я решительно осуждаю любые акты терроризма. Хочу выразить сочувствие всем ни в чём не повинным израильтянам и палестинцам. Отвратительный характер этих действий непостижим для меня, я и моя семья сочувствует семьям тех, кто потерял близких, пострадавших и пропавших без вести. Я надеюсь на мир в этом регионе и твёрдо выступаю за борьбу со всеми формами ненависти. Мы с семьей продолжим молиться за всех, кто сейчас скорбит», — написала Гауфф в своих социальных сетях.

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