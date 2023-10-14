Определились финалистки турнира WTA-250 в Сеуле

Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). Ими стали четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула и 128-я ракетка мира представительница Китая Юань Юэ.

Пегула (1) в своём полуфинальном матче со счётом 6:4, 6:3 обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер (83-й номер рейтинга WTA). Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту.

25-летняя Юэ же в полуфинале со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 одолела 116-ю ракетку мира американку Эмину Бектас. Поединок продлился 2 часа и 30 минут.

Общий призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 259 303. В прошлом году данный турнир выиграла россиянка Екатерина Александрова. Александровой не удалось защитить титул: она проиграла Викмайер во втором круге.