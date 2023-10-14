«Двое из ларца». Анастасия Потапова опубликовала милое фото со своей собакой

27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях милое фото со своей собакой.

«Двое из ларца…», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Потапова провалила выступление на текущем турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 6:3, 1:6 проиграла 48-й ракетке мира бывшей российской теннисистке Варваре Грачёвой, ныне представляющей Францию. Анастасия была заявлена на текущий турнир категории WTA-250 в Гонконге, но снялась с него.

22-летняя Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.