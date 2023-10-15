Чесноков: финал Рублёв — Хуркач получился украшением турнира. Андрею чуть-чуть не повезло

Экс-девятая ракетка мира и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков поделился мнением о финальном поединке «Мастерса» в Шанхае, где поляк Хуберт Хуркач одолел россиянина Андрея Рублёва в трёх сетах.

«Финал был очень хороший. Настоящий спектакль! Рублёв сейчас играет уверенно, хорошо, активно и быстро. Он ведущий в игре — даёт инициативу. Финал мне понравился. Концовка матча — это орёл и решка. На тай-брейке выиграл Хуркач. При 5:2 казалось, что вот она — победа. Но интрига была до самого конца. Были качели в обе стороны. Расстраиваться не надо.

Финал получился украшением турнира. Андрею чуть-чуть не повезло. Не то, чтобы не повезло — Хуркач был чуть [более] удачлив. Можно сказать, что он где-то обманул Рублёва. Каждый из игроков имел шансы на титул. Рублёв понравился на протяжении всего турнира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.