Чжэн Циньвэнь прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Чжэнчжоу

Китайская теннисистка, 24-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В финале спортсменка в трёх сетах обыграла 18-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову.

«Когда я была на корте и заканчивала, забирая последнее очко, я была очень счастлива. Толпа подбадривала меня, они поддерживали меня полностью, в этом моменте, и это чувство нельзя объяснить.

Очень большое давление, это можно увидеть в матче. В первом сете я вела 2:0, но затем проиграла шесть геймов подряд. Были взлёты и падения, но в конце концов самое важное — победа в матче. Сейчас я очень рада и хочу насладиться этим моментом с моей командой. Очень счастлива победить, особенно — такого сильного соперника в финале», — приводит слова Чжэн Циньвэнь пресс-служба WTA.