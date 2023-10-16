«Всегда виноват я». Тренер Новака Джоковича рассказал о трудностях своей работы

Хорватский тренер теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал о трудностях своей работы, признав, что с подопечным бывает тяжело поладить.

«У тебя всегда стресс. Нас в команде пятеро, но всегда во всем виноват я. Вот как это бывает, когда ты тренер. На корте люди видели во мне дикаря или полудикаря, но вне корта я совсем другой. Я спокоен. Никто не верил, что я смогу стать хорошим тренером. Главное, понять, как похоронить своё эго. Ты больше не важен, игрок важен.

Новака непросто мотивировать, потому что он уже всё выиграл, но у нас есть решение. Мы часто спорим, но дискуссии на корте – это хорошо. Я люблю эту работу. Работа может быть выполнена хорошо только в том случае, если вы любите её и имеете поддержку своей семьи. Если ты не умеешь бороться со стрессом, который присутствует всегда, то не сможешь выполнять свою работу», – приводит слова Иванишевича Sportal.

Иванишевич присоединился к тренерскому штабу Новака в июне 2019 года, и за предыдущие четыре года он оказался причастным к множеству рекордов, которые Джокович установил в туре ATP.