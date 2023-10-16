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Арина Соболенко опубликовала впечатляющее видео своей тренировки в фитнес-зале

Арина Соболенко опубликовала впечатляющее видео своей тренировки в фитнес-зале
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Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях впечатляющее видео своей тренировки в тренажёрном зале, при этом подшутив над своей командой.

В частности, в кадр попал тренер Соболенко по физподготовке Джейсон Стэйси.

«Игнорирую фон в конце. Кто-то работает… Кто-то развлекается… А ещё один просто отдыхает», — подписала видео Соболенко.

Ранее Соболенко выступила на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Арина дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022, пятой ракетке мира, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Отметим, что победительницей соревнований в Пекине стала полька Ига Свёнтек, которая является ближайшей преследовательницей Соболенко в рейтинге WTA.

В данный момент Соболенко готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика).

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