Элина Свитолина трогательно поздравила дочь Скай с первым днём рождения

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях трогательный пост в честь дня рождения своей дочери Скай. Вчера, 15 октября, девочке исполнился один год.

Напомним, отцом Скай является бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис. Ранее он опубликовал эмоциональный пост в честь дня рождения дочки.

«Поздравляю самую сладкую девочку с первым днём рождения. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, мы благодарны за каждый миг с тобой. Мы любим тебя больше, чем можем выразить словами. С днём рождения, наш драгоценный ангел», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной