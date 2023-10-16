Людмила Самсонова опубликовала фото с прогулки по Китаю с возлюбленным

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фотографии с прогулки по Чжэнчжоу (Китай) вместе с возлюбленным и тренером итальянцем Алессандро Думитраке.

«Исследую местность в выходные», — подписала фото Самсонова.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Самсонова неудачно выступила на турнире категории WTA-500 в Чжэнчжоу. Посеянная под 11-м номером Людмила дошла до второго круга, где со счётом 6:3, 2:6, 1:6 проиграла квалифаеру, представительнице Германии Лауре Зигемунд.

24-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России в сезоне-2020/2021 (в финале сыграла решающую роль в результате команды).