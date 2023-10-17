Циньвэнь — о пении после победы в финале в Чжэнчжоу: наверное, пойдём в караоке с командой

Китайская теннисистка, 19-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь прокомментировала своё выступление с песней после победы в финале турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай).

«Петь перед зрителями — это то же самое, что быть на концерте. Наверное, пойдём в караоке с командой. Очень хочу петь, а на корте мне было мало, я ещё не закончила. Я забыла кое-какой текст, но мне было очень весело. Мне всё понравилось», — приводит слова Циньвэнь пресс-служба WTA.

Напомним, в финальном матче турнира в Китае Циньвэнь встречалась с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Игра завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4 в пользу китайской спортсменки. Для Чжэн Циньвэнь это второй титул как в сезоне, так и в карьере: ранее в этом году она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Палермо.