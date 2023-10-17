«Когда твои цитаты разлетаются». Дарья Касаткина опубликовала новое фото

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала фото в ответ на многочисленные реакции на её высказывание об усталости от постоянных перелётов от турнира к турниру.

«Когда твои цитаты каждый раз разлетаются по всем спорт (и не только) пабликам», — написала Касаткина в соцсетях.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Напомним, Касаткина заявила, что теннис является худшим спортом в мире с точки зрения жизненной логистики и игра в теннис — это самое простое, чем спортсмены занимаются по ходу тура.

Ранее Касаткина проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Победительницей соревнований в Китае стала китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.