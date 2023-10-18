Вера Звонарёва — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Наньчане

Сегодня, 18 октября, 72-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с соотечественницей Верой Звонарёвой (272-я в рейтинге WTA) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 10:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва — Диана Шнайдер во втором круге соревнований в Китае.

Напомним, Вера Звонарёва и Диана Шнайдер прежде ни разу не встречались на корте. В первом круге соревнований в Наньчане Звонарёва одержала победу над представительницей Нидерландов Арианне Хартоно со счётом 6:1, 6:2, а Шнайдер обыграла китайскую теннисистку Чжу Линь со счётом 6:4, 6:0. Турнир в Китае завершится 22 октября.