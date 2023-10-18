Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс подписала контракт с издательством Penguin Random House на публикацию двух её авторских книг, одна из которых будет в формате откровенных мемуаров. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На сайте издания сообщается, что глобальные права на издание книг уже проданы в 11 стран мира, а в своих мемуарах Серена откровенно расскажет о детстве в Комптоне, решении стать теннисисткой, а также о её борьбе с расизмом и доминацией мужчин в теннисе. Вторая же книга будет посвящена становлению Серены в роли бизнесвумен.

«Я так долго была сосредоточена только на победах и не осмысливала свою жизнь и карьеру. В течение последнего года мне действительно нравилось проводить время со своей растущей семьёй, отмечать свои достижения и исследовать другие свои увлечения. Это идеальная временная точка, чтобы взяться за такой личный проект», — прокомментировала новость сама Серена.