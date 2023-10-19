«Потрясающе провела время». Мирра Андреева опубликовала фото из Гонконга

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49-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала в социальных сетях пост о своём пребывании в Гонконге.

«Потрясающе провела время в Гонконге, посетила столько красивых мест! Спасибо турниру», — подписала фото Андреева.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

Напомним, в Гонконге Андреева приняла участие в турнире категории WTA-250. Мирра дошла до второго круга, где со счётом 6:3, 1:6, 3:6 проиграла финалистке US Open – 2021, 60-й ракетке мира, 21-летней канадке Лейле Фернандес. Отметим, что впоследствии именно Фернандес стала чемпионкой этого турнира.

Ранее Мирра выступила на турнире WTA-500 в Пекине (Китай), где ей удалось преодолеть квалификацию и дойти до третьего круга. Там она в трёх сетах проиграла чемпионке Уимблдона-2021 казахстанке Елене Рыбакиной (5).