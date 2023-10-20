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Куратор турниров ATP в Казахстане: в 2026 году WTA может стать банкротом

Куратор турниров ATP в Казахстане: в 2026 году WTA может стать банкротом
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Вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский рассказал о финансовых сложностях Женской ассоциации тенниса (WTA) и даже назвал возможные сроки банкротства.

«У WTA есть большие сложности: они пытаются поднять уровень и ценность своих турниров, потому что испытывают большие финансовые проблемы. Их положение очень тяжёлое. В 2026-м или в 2027-м они даже могут стать банкротами, если не поменяют финансовую ситуацию. И в этом плане они пытаются для своих лучших турниров создать максимальную явку: чтобы топ-игроки играли топовые турниры. Потому что очень сложно продать билеты, если не приезжают топы. Они, прежде всего, заботятся о своих высококлассных активах. Это одна из причин, почему мы не рассматриваем турнир WTA-250 как важную цель – провести турнир классом ниже для нас очень хорошее решение», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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